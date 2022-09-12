Выход из группы - максимум для Азии на ЧМ-2022 по футболу

За всю историю чемпионата мира по футболу главный трофей всегда забирали сборные из Европы или Южной Америки. Команды с других континентов не добирались даже до финала. За последние пять мундиалей ближе всего к победе была команда из Азии: на ЧМ-2002 Южная Корея в полуфинале уступила немцам 0:1, а затем и в матче за 3-е место туркам 2:3.

Оценим, есть ли шансы у азиатских сборных повторить или улучшить достижение 20-летней давности. Другие прогнозы и ставки на ЧМ-2022 можно найти на сайте Legalbet.

Катар

Преимуществом катарцев станут родные стены - выигрывать при своих болельщиках всё-таки легче. Да и к местным погодным условиям привыкнут не все футболисты, что также поможет Катару в борьбе за плей-офф.

Страна-хозяйка автоматически получает высокий посев в группе, что должно было ещё немного облегчить задачу. Но жеребьёвка оказалась не так благосклонна: в соперники достались Нидерланды, Сенегал и Эквадор. Теоретически обыграть двух последних вполне возможно для Катара. Но, несмотря на все преимущества сборной, эксперты видят её лишь на последнем месте в группе.

Иран

Иран - сильнейшая команда Азии по рейтингу ФИФА. Кубок Азии для неё прошёл не очень удачно (поражение 0:3 в полуфинале от Японии), но на отборах к ЧМ персы показали серьёзный уровень - первая строчка группы финального раунда и 8 побед в 10 матчах.

Англия, Уэльс и США станут соперниками Ирана по группе В. Обыграть англичан для них нереально. А вот с валлийцами и американцами пободаться можно.

Саудовская Аравия

Скажем прямо: хороший результат на ЧМ этой команде не светит. В группе с Аргентиной, Польшей и Мексикой аравийцы станут "кормом". Шанс заработать очки есть, но выйти в плей-офф может помочь лишь чудо.

Австралия

Ещё одна команда из Азии, ставшая жертвой жеребьёвки. Франция и Дания - фавориты группы. Поэтому попасть в ⅛ финала, по мнению экспертов, австралийцам не под силу. Но в группе есть Тунис, а значит, есть шансы на третье место.

Япония

Ситуация, аналогичная Австралии. Испания и Германия - главные фавориты на выход в плей-офф из квартета Е. Отобрать у них очки и уж тем более выбить кого-то из розыгрыша ЧМ - непосильная задача для японцев. Отыгрываться придётся на Коста-Рике.

Южная Корея

Корейцы не пропускают финальную стадию чемпионата мира с 1986 года. Турнир в Катаре станет для них десятым ЧМ кряду, что для азиатских сборных рекорд. И на них возлагаются большие надежды.

В группе с Португалией, Уругваем и Ганой придётся непросто. Эксперты не видят Южную Корею фаворитом в борьбе за ⅛ финала. Но вполне готовы признать, что корейцы могут победить любого из этого трио.