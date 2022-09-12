Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 82.67 - 83.67

Фильм "Сагынбай Манасчы" получил приз МКФ мусульманского кино в Казани

134  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фильм "Сагынбай Манасчы" получил приз XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Праздник кино проходил с 7 по 11 сентября при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения "Россия - Исламский мир".

В этом году кинофорум развернулся на девяти площадках Казани. Публике было представлено более 120 кинопродуктов конкурсной и внеконкурсной программ. Показы посетили более 10 тысяч зрителей. В работе деловой площадки приняли участие 165 представителей киноиндустрии из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Торжественная церемония закрытия КМФМК состоялась в КРК "Пирамида". По красной ковровой дорожке прошли участники фестиваля, члены судейской комиссии, а также учредители проекта и представители власти.

Картина из Кыргызстана - фильм Эрнеста Абдыжапарова "Сагынбай Манасчы" - получила приз "За диалог культур в исламском мире". Награду вручил советник по коммуникациям группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" Резеда Махмутова. Авторы также получили памятную медаль, диплом и сертификат на 300 тысяч рублей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422370
Теги:
награда, Россия, фестиваль, фильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  