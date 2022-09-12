Фильм "Сагынбай Манасчы" получил приз МКФ мусульманского кино в Казани

Фильм "Сагынбай Манасчы" получил приз XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Праздник кино проходил с 7 по 11 сентября при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения "Россия - Исламский мир".

В этом году кинофорум развернулся на девяти площадках Казани. Публике было представлено более 120 кинопродуктов конкурсной и внеконкурсной программ. Показы посетили более 10 тысяч зрителей. В работе деловой площадки приняли участие 165 представителей киноиндустрии из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Торжественная церемония закрытия КМФМК состоялась в КРК "Пирамида". По красной ковровой дорожке прошли участники фестиваля, члены судейской комиссии, а также учредители проекта и представители власти.

Картина из Кыргызстана - фильм Эрнеста Абдыжапарова "Сагынбай Манасчы" - получила приз "За диалог культур в исламском мире". Награду вручил советник по коммуникациям группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" Резеда Махмутова. Авторы также получили памятную медаль, диплом и сертификат на 300 тысяч рублей.