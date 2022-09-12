Кыргызстан занял 118-е место в рейтинге по индексу человеческого развития

Кыргызстан занял 118-е место из 191 стран и территорий по индексу человеческого развития в отчете о человеческом развитии за 2021 год, опубликованном Программой развития ООН.

Показатель индекса человеческого развития Кыргызстана в 2021 году составил 0,692, что является выше среднего показателя 0,636 для всех стран со средним уровнем человеческого развития и ниже среднего значения 0,796 для стран Европы и Центральной Азии.

В опубликованном рейтинге Казахстан занял 56-е место, Узбекистан - 101-е, Таджикистан - 122-е.

Первую строку рейтинга заняла Швейцария, второе - Норвегия, на третьем месте расположилась Исландия.

К слову, в рейтинге за 2020 год Кыргызстан занимал 121-е место.

Доклад о человеческом развитии 2021-2022 является новейшим из серии глобальных. Докладов о человеческом развитии, которые публикуются Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 1990 года в качестве независимого, аналитически и эмпирически обоснованного обсуждения важнейших вопросов, тенденций и политических мер в области развития.