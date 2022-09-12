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Суваналиев: Мне стыдно, что глава МВД вручил медаль Азиму Рою

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Экс-замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев в интервью СМИ заявил, что ему стыдно за действующего министра внутренних дел, вручившего медаль в честь 95-летия кыргызской милиции бизнесмену Азиму Рою.

По его словам, данный человек имеет непосредственное отношение к криминальному миру.

"За многочисленные преступления Азим Рой провел в советской тюрьме почти семь лет, но потом его судимость аннулировали. Он лично знаком со многими криминальными авторитетами. Мы, ветераны МВД, хорошо знаем его деятельность не понаслышке. В 2008 году, когда я был губернатором Нарынской области, правоохранительные органы по моему приказу разогнали воровскую сходку с гостями из России, среди которых был и Азим Рой.

Сам я по понятиям "красный", милицейскую форму ношу с 18 лет. Более того, по сей день я считаю себя "красным", и поэтому никогда не имел общих дел с криминалитетом. Поэтому мне стыдно, что глава МВД вручил ему медаль", - сказал Суваналиев.


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URL: https://www.vb.kg/422375
Теги:
МВД, Омурбек Суваналиев, Кыргызстан, криминал
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