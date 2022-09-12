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Шахматный турнир поможет выявить гроссмейстеров среди осужденных

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- Жан Алиев
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По инициативе Совета ветеранов Службы исполнения наказаний Минюста КР состоялась встреча главы ведомства генерал-майора в/с Аската Эгембердиева с президентом Федерации шахмат КР - известным предпринимателем и меценатом Бабуром Тольбаевым.

Была достигнута договоренность о расширении сотрудничества между двумя организациями. В частности, намечено провести серию интеллектуальных поединков по правилам федерации среди ветеранов УИС, действующих сотрудников СИН, а также в формате онлайн-игр между самими обитателями спецучреждений. Решением официальной судейской коллегии для всех будут предусмотрены медали, грамоты и призы.

В ГСИН отмечают, что подобные культурно-спортивные мероприятия в исправительных учреждениях дисциплинируют и положительно влияют на физическое и эмоционально-психологическое состояние осужденных, формируют у них интересы, связанные с ведением здорового образа жизни, улучшают общую обстановку среди спецконтингента.

Бабур Латиханович в стенах СИН был приятно удивлен сюрпризу, получив в качестве подарка великолепный шахматный набор ручной работы. В свою очередь гость подарил ведомству футбольный мяч и ценные книги.


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URL: https://www.vb.kg/422378
Теги:
ГСИН, колонии, шахматы, Кыргызстан
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