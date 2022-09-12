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Улан Ниязбеков встретился с жителями Кочкорского района Нарынской области

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- Айжан Мамбеталиева
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Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков выехал в Нарынскую область для встречи с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев провели сегодня встречу с жителями Кочкорского района Нарынской области. Представители органов власти проводят встречу с населением на местах по поручению президента в целях оперативного реагирования на поступающие от граждан обращения и предложения, на те проблемы, которые обозначены местными

жителями, в том числе для решения проблемных вопросов, связанных с деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, правоохранительных органов.

Жители Кочкорского района, принимавшие участие на данном мероприятии, озвучили проблемы социально-экономической направленности, в том числе по вопросам трансформации земельных участков, неудовлетворительного состояния дорог, электроснабжения. На встречу, проходившей в районном доме культуры, пришли более 300 местных жителей.

Были обращения граждан по деятельности органов внутренних дел и прокуратуры. Местный житель обратился к министру внутренних дел с предложением, чтобы в каждом селе закрепили участкового уполномоченного милиции в целях обеспечения правопорядка.

В регионах все руководители служб и подразделений МВД, которых непосредственно касаются проблемные моменты, предоставляют разъяснения по существу и в доступной форме.


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URL: https://www.vb.kg/422380
Теги:
Кочкорский район, Нарынская область, Кыргызстан, МВД
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