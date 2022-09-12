Оправданной в убийсте дочери женщине вернут 80 тысяч сомов штрафа

Сузакский районный суд удовлетворил исковое заявление оправданной женщины о возмещении материального ущерба в сумме 80 тысяч сомов, наложенной в результате обвинительного приговора. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации "Справедливость".

Уточняется, что Тахмину М. 29 ноября 2019 года осудили на семь с половиной лет лишения свободы по обвинению в убийстве ее собственной̆ дочери 2,5 года. Кроме лишения свободы, суд наложил на нее штраф в размере 800 расчетных показателей, то есть 80 тысяч сомов, который женщина оплатила.

Позже суд пересмотрел дело и осудил отчима девочки, посчитав, что он обманным путем вынудил женщину признаться в убийстве.

Мужчину приговорили к 4,5 года лишения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности.

Суд второй инстанции на основании поданной апелляционной жалобы приговорил отчима к 10 годам лишения свободы по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". С применением амнистии срок сократили на треть.

Верховный суд на основании поданной кассационной жалобы приговорил отчима уже к 15 годам лишения свободы по статье "Убийство" с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В этот раз амнистию в его отношении не применили.

Тахмина М. обратилась в Сузакский районный суд с исковым заявлением о возврате суммы штрафа, наложенной в результате обвинительного приговора в связи с прекращением в отношении нее уголовного дела и отсутствием в ее деянии состава преступления.

Районный суд отклонил ее заявление. Судебная коллегия по уголовным делам и проступкам Джалал-Абадского областного суда оставила решение Сузакского райсуда без изменения.

Юристы Джалал-Абадской правозащитной организации "Справедливость" написали заявление в Министерство финансов Кыргызской Республики о возврате оплаченного штрафа в связи с оправданием Тахмины М.

Минфин ответил, что для возврата указанной суммы, им необходимо судебное решение. После чего правозащитники подготовили в суд исковое заявление о возмещении материального ущерба.

Сузакский районный суд 2 сентября 2022 года удовлетворил исковое заявление о возмещении материального ущерба в сумме 80 тысяч сомов, наложенной в результате обвинительного приговора в связи с прекращением уголовного дела и отсутствием в деянии Тахмины М. состава преступления.