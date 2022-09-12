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В Оше оперативники СБНОН задержали двух наркоторговцев с гашишем

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- Айжан Мамбеталиева
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18 августа 2022 года в СБНОН МВД по городу Ош и Ошской области поступила информация о том что, гражданин по имени "М" имеет причастность к незаконному хранению и сбыту наркотических средств в крупном размере на территории города Ош и Ошской области.

Так, возле одной гостиниц города Ош задержаны гражданин С. М., 1982 года рождения, проживающий в Бишкеке и гражданина Узбекистана А. Н., 1979 года рождения, у которых при личном досмотре был обнаружен и изъят черный пакет, внутри которого находилось наркотическое вещество.

Согласно судебно-медицинскому заключению изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш" афганского происхождения весом 1 килограмм 36 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 283 УК КР - "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупных размерах".

Задержанные водворены в ИВС УВД Оша.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению.


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URL: https://www.vb.kg/422388
Теги:
наркотики, Ош, Ошская область, Кыргызстан, УВД
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