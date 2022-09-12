Завершилась рабочая поездка президента в Джалал-Абадскую область

Завершилась рабочая поездка президента Садыра Жапарова в Джалал-Абадскую область. В ходе поездки глава государства вручил ключи от новых квартир 36 сотрудникам Пограничной службы.

Также Садыр Жапаров, ознакомившись с проектом реконструкции старого здания общежития под многоквартирный жилой дом для 70 семей пограничников, поручил изыскать средства из республиканского бюджета для проведения качественного капитального ремонта здания и обеспечения семей сотрудников Пограничной службы комфортными и современными квартирами. Далее он ознакомился с ходом реконструкции здания управления Пограничной службы.

В рамках рабочей поездки президент принял участие в торжественном мероприятии по случаю 90-летия ОАО "Кыргызнефтегаз" и профессионального праздника работников нефтегазовой отрасли.

Глава государства поздравил работников и ветеранов нефтегазодобывающей отрасли Кыргызстана с профессиональным праздником и с 90-летием истории нефтедобычи страны.

12 сентября президент Садыр Жапаров посетил ОсОО "Маслоперерабатывающий завод Жалал-Абад" и ознакомился с деятельностью предприятия.

Завершив рабочую поездку, глава государства вернулся в Бишкек.