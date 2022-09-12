Оценены шансы сборной Кыргызстана в товарищеской игре с Россией

Сборная Кыргызстана по футболу готовится к контрольному матчу против статусного оппонента – сборной России.

Федерации двух стран договорились о проведении товарищеского матча между сборными Кыргызстана и России 24-го сентября в Бишкеке.

Беттинг-компания Pin-up уже представила коэффициенты на эту встречу. И те футбольные болельщики, у которых установлена Pin-Up мобильная версия, наверняка успели отыскать в удобном меню букмекера "роспись" на матч между сборными Кыргызстана и России по футболу. И согласно котировкам, россияне будут фаворитами в этой встрече – вероятность их победы эксперты оценили в 79% шансов. Тогда как сборной Кыргызстана оставили около 8% шансов на победу и еще около 16% вероятности отводят ничейному результату.

Отметим также, что игра между киргизскими и российскими футболистами ожидается весьма богатой на забитые мячи, о чем свидетельствуют и котировки от компании Pin-up, которая предлагает пари не только на исходы различных матчей, но и на другие статистические данные поединков. Те фанаты футбола, которые планируют использовать Пин Ап бонус код, позволяющий получить дополнительное вознаграждение за пари, именно на результативности матча Кыргызстан – Россия, наверняка обратили внимание на то, что эксперты ждут минимум 4-х голов в этом поединке. Ну, а сценарий, при котором соперники "пробьют" стандартный базовый тотал в три гола за матч, и вовсе оценен аналитиками в 75% вероятности. То есть зрителей гарантированно ждет зрелищная игра в Бишкеке.

Напомним, что сборная Кыргызстана в своих последних трех официальных матчах в рамках отбора на Кубок Азии не познала ни единого поражения. Подопечные Александра Крестинина в июне этого года обыграли соперников из Сингапура (2:1) и Мьянмы (2:0), а также разделили очки в битве со сборной Таджикистана (0:0).

Что касается сборной России, то она свой крайний официальный матч провела еще в ноябре 2021-го года, уступив в решающем матче группового этапа квалификации на чемпионат мира в Катаре сборной Хорватии со счетом 0:1.