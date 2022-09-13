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Мафия застройщиков показала свои лица

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- Ольга Новгородцева
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Сотрудники Бишкекской прокуратуры задержали бывшего директора Государственного проектного института при Госстрое Жыргалбека Асаналиева и и.о. начальника отдела "Бишкекглавархитектуры" Чынгыза Медербек уулу.

Обвинения им предъявлены, увы, стандартные для наших чиновников: злоупотребление должностным положением и коррупция. Ну не могут у нас не злоупотреблять! Как только некто оказывается при солидной должности - он тут же начинает ею пользоваться в глубоко частных интересах.

По версии следствия, оба фигуранта путем подделки документов (разумеется, за хорошее вознаграждение) давали вопреки генплану зеленый свет частным строительным компаниям, а те, в свою очередь, уродовали город и наносили непоправимый ущерб архитектурному облику столицы и здоровью ее жителей.

Тучи над Асаналиевым начали сгущаться в середине июля. До тех пор его неофициально в чем–то подозревали, за глаза называли коррупционером, но конкретно никто никаких обвинений не предъявлял. 19 июля с высокой трибуны в Доме правительства, где с участием председателя кабинета министров Акылбека Жапарова проходило заседание координационного совета по вопросам противодействия коррупции, генпрокурор Курманкул Зулушев обвинил Госстрой в многочисленных нарушениях.

Главе Госстроя Нуртазину Джетыбаеву ничего не оставалось, как перевести стрелки. Да, дескать, нарушений много, но виной тому не я, а мой предшественник на этом посту - Бактыбек Абдиев. А также его правая рука - Жыргалбек Асаналиев, с которым они вместе создали устойчивую коррупционную схему и дали добро на незаконное строительство, особенно в южной части Бишкека.

Бактыбек Абдиев на это обвинение откликнулся сразу. Назвал его бездоказательным и намекнул, что Джетыбаев, дескать, таким нечестным способом просто сводит с ним личные счеты.

Жыргалбек Асаналиев, который слушал этот крик души, будучи в должности главы "Бишкекгенплана" при столичной мэрии, молчал, никак эти джетыбаевские слова не комментируя и не оправдываясь. И правильно, как оказалось, делал. Ибо прошло совсем немного времени, и у прокурорских работников нашлось достаточно доказательств его причастности к очень некрасивым делам.

Мэр от Асаналиева предусмотрительно открестился и избавился - сразу после "бездоказательной" критики на заседании координационного совета. А тучи над головой Жыргалбека Асаналиевича уже собрались в одно огромное грозовое облако...

В историю Бишкека Асаналиев войдет как самый засекреченный из всех градостроителей. Даже суд ему не указ: до последнего по–партизански несколько лет хранил в строжайшей тайне проект детальной планировки города.

А в 2014 году Жыргалбек Асаналиев тоже выступал с разоблачительными заявлениями:

"Бишкек 16 лет не имел генплана, что привело к хаотичной застройке и самозахвату земель", - примерно так говорил. И обещал, что отныне все будет по–другому. Будет новый, измененный генплан, чистый и прозрачный, как горный воздух.

Помните мультик про почтальона Печкина? "Принес посылку для вашего мальчика, только я вам ее не отдам". Так же высказывался и тогдашний глава Госпроектинститута Жыргалбек Асаналиев: план, дескать, есть, только я вам его не покажу. Все равно вы в нем ничего не поймете.

А в 2019 году был вроде бы принят и план детальной планировки. Тоже до предела засекреченный. Глава ГПИ Асаналиев отказался кому бы то ни было его показывать, даже когда появилась информация, что на него потрачено 26 миллионов сомов.

В сентябре 2020 года Межрайонный суд требовал - нет, покорнейше просил руководителя ГПИ представить столь важный документ на всеобщее обозрение - хотя бы в электронном виде. Асаналиев гнул свою линию: проект не готов. Будет готов - тогда и поговорим.

Жители Бишкека, особенно центральной части города, волновались не на шутку. Ходили разговоры, что все частные дома в центре по новому секретному документу будут сносить, а на их месте строить... В общем, что–то будут строить (или ничего не будут - сие никому было не известно). Но куда владельцам снесенных домов и отнятых земельных участков податься? Жыргалбек Асаналиев в ответ еще больше наводил тень на плетень. Высказывался туманно и неопределенно. Примерно так: "Если на месте частных домов в ПДП указана парковая зона, то это не значит, что завтра ваше жилье изымут и начнут сносить".

А когда изымут и начнут? Послезавтра?

Бишкекские активисты предположили, что в ГПИ под шумок перекраивают любимую столицу в соответствии с собственным представлением о прекрасном и полезном. Что деньги, вбуханные в проект, давно уже осели в "чьих надо" карманах. Что господин Асаналиев сотоварищи явно что–то недоговаривают (если не сказать - мутят). И ведь как в воду глядели!

В июле на координационном совете председатель кабмина резонно заметил, что в адрес Асаналиева выдвинуты весьма серьезные обвинения, и в его деятельности на посту главы ГПИ при Госстрое должна разобраться прокуратура. Вот она и разобралась.

Следствием установлено, что Жыргалбек Асаналиев, "вовлекая в устойчивую преступную связь отдельных должностных лиц ГУ "Бишкекглавархитектура", преследуя цель незаконного материального обогащения, лоббируя интересы отдельных субъектов градостроительной деятельности, создал устойчивую коррупционную схему по узаконению самовольно возведенных многоэтажных жилых домов и изменению функционального назначения земельных участков, в том числе предусмотренных проектом детальной планировки южной зоны Бишкека под озеленение и благоустройство. Вносил заведомо ложные сведения в градостроительную документацию для последующей выдачи градостроительных документов частным строительным компаниям и отдельным аффилированным физическим лицам.

В результате причинен тяжкий вред государству и обществу, выраженный в существенном ухудшении инфраструктуры южной части Бишкека, в том числе транспортной, социальной и экологической, а также в значительном уменьшении социально–бытовых и культурных объектов, таких, как школы, детские сады, медицинские учреждения и др.".

Не зря все–таки Асаналиев работал в атмосфере строжайшей секретности. Теперь эти тайны существенно украсят уголовное дело.

Несколько дней назад Жыргалбеку Асаналиеву официально предъявлено обвинение, с одобрения Первомайского райсуда он на два месяца заключен под стражу в СИЗО.


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URL: https://www.vb.kg/422393
Теги:
Бишкекглавархитектура, строительство, Бишкек, Кыргызстан, застройки
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