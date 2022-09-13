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Выступление Аскара Султаналиева стало своеобразной сенсацией

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Выступление 65–летнего бишкекчанина Аскара Султаналиева в музыкальном проекте российского Первого канала "Голос 60+" стало своеобразной сенсацией.

Для слепого прослушивания он выбрал когда–то знаменитую для поколения 70–80–х годов песню Тома Джонса Sexbomb. И спел так, что к сцене развернулись на своих креслах все четверо членов жюри, среди которых Елена Ваенга, Александр Малинин, Валерий Сюткин, Игорь Корнелюк. Они были в восторге от манеры исполнения, голоса Аскара, думается, и его образа, который он создал на сцене: длинные волосы, жесты, как будто из далекой юности, очень модный прикид. Потом забросали его комплиментами: "Поете так, будто вам 20 лет - шикарно, очень органично", - заявил Валерий Сюткин.

Они пообщались, и выяснилось, что много лет назад в Москве встречались две команды любителей футбола - певцов и артистов - российская и кыргызстанская. И тогда они были противниками. "Конечно, я выбираю в наставники Валерия Сюткина, ведь мы с ним на одной волне", - сказал Аскар.

Султаналиев вырос в городе Фрунзе в семье, полной творческих людей. Любил петь, особенно под гитару, и "Битлов", и "Роллинг Стоунз". У него джазовый баритон, пользуется которым он отлично.

Аскар окончил физкультурный институт, но страсть к пению никогда не оставляла его. Участвовал в музыкальных фестивалях, джазовых коллективах. В общем, большая надежда на то, что у него есть реальная возможность победить на "Голосе 60+".


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URL: https://www.vb.kg/422395
Теги:
конкурс, Россия, Кыргызстан, артисты эстрады
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