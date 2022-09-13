Армения попросит у РФ, ОДКБ и ООН помощь из-за обострения с Азербайджаном

Армения обратится к России, ОДКБ и ООН за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам заседания совбеза, которое провел премьер Никол Пашинян. Об этом пишет РИА "Новости".

"В ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.