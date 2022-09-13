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Армения попросит у РФ, ОДКБ и ООН помощь из-за обострения с Азербайджаном

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- Канат Кожоев
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Армения обратится к России, ОДКБ и ООН за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам заседания совбеза, которое провел премьер Никол Пашинян. Об этом пишет РИА "Новости".

"В ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.


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URL: https://www.vb.kg/422396
Теги:
Азербайджан, ОДКБ, ООН, Россия, Армения
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