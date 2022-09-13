Новым заместителем министра культуры стал Тумонбай Колдошев

В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики произведены кадровые изменения. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Салтанат Аманова снята с занимаемой должности.

В ходе совещания с сотрудниками центрального аппарата заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов подверг критике работу профильного министерства за устаревшие методы работы, отсутствие инициативы и новых идей, отвечающих требованиям времени и современным трендам в культуре.

"Хочу призвать коллег к более сплоченной работе по реализации задач, поставленных перед ведомством президентом Кыргызской Республики", - сказал он.

Также Эдиль Байсалов сообщил, что согласно распоряжению председателя кабинета министров, новым заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики назначен Тумонбай Колдошев.