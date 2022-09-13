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Wildberries предупредил о росте случаев онлайн-мошенничества

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- Канат Кожоев
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Wildberries вводит дополнительные меры защиты на своей площадке в связи с ростом числа случаев онлайн-мошенничества - злоумышленники в частности подделывают карточки товаров. Об этом пишет "Прайм".

"Wildberries отмечает увеличение случаев мошенничества в интернет-пространстве. Наиболее распространенной схемой стало создание фейковых карточек товаров на маркетплейсах: после получения заказа от покупателя "продавец" просит связаться с ним по WhatsApp, направляет ему ссылку на сторонние платежные сервисы, через которые просит перевести ему денежные средства, а после их получения исчезает, оставив покупателя без денег и товара", - говорится в сообщении.

В связи с этим компания просит покупателей оплачивать заказы только через внутреннюю платежную систему при формировании заказа или в момент его получения в пункте выдачи при постоплате. При возникновении подозрительной активности следует обращаться в службу поддержки, а также в правоохранительные органы, отмечают в Wildberries.

"Для предотвращения мошеннических регистраций Wildberries дополнительно увеличивает прозрачность операций на онлайн-площадке. Теперь новые продавцы должны при регистрации пройти дополнительную идентификацию через банковские онлайн-сервисы (услуга предоставляется бесплатно), что позволит исключить создание мошеннических личных кабинетов", - добавляется в сообщении.

Кроме того, компания продолжает ежедневный мониторинг карточек товаров с помощью технологий искусственного интеллекта и операторов контакт-центра. Маркетплейс также блокирует мошеннические личные кабинеты "продавцов".


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URL: https://www.vb.kg/422400
Теги:
торговля, Интернет
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