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Мукталы Бектеналиев снят с должности директора Департамента кинематографии

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- Анастасия Карелина
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Мукталы Бектеналиев снят с должности директора Департамента кинематографии. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики произведены кадровые изменения.

В ходе совещания с сотрудниками центрального аппарата заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов подверг критике работу профильного министерства за устаревшие методы работы, отсутствие инициативы и новых идей, отвечающих требованиям времени и современным трендам в культуре. Байсалов сообщил, что также с занимаемой должности снята заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Салтанат Аманова. Назначен на эту должность Тумонбай Колдошев.


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URL: https://www.vb.kg/422403
Теги:
назначение, Кабинет министров, Эдиль Байсалов
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