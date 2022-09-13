Мукталы Бектеналиев снят с должности директора Департамента кинематографии. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики произведены кадровые изменения.

В ходе совещания с сотрудниками центрального аппарата заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов подверг критике работу профильного министерства за устаревшие методы работы, отсутствие инициативы и новых идей, отвечающих требованиям времени и современным трендам в культуре. Байсалов сообщил, что также с занимаемой должности снята заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Салтанат Аманова. Назначен на эту должность Тумонбай Колдошев.