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Обвиняемых в изнасиловании нацгвардейцев суд отправил на гауптвахту

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- Алина Мамаева
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Как сообщили vb.kg в Первомайском районном суде, военнослужащие Национальной гвардии, обвиняемые следствием в изнасиловании, помещены на Гауптвахту Бишкекского гарнизона до 11 ноября 2022 года.

Отмечено, что решение в о заключении под стражу на срок следствия, т.е. до 11 ноября 2022 года, с содержанием на Гауптвахте Бишкекского гарнизона, в отношении А.Т.Б и У.А.У., обвиняемых органами следствия в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности (ст.39 и п.1 ч.2 ст.154 УК Кыргызской Республики) принято постановлением Первомайского районного суда города Бишкека от 12 сентября 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/422405
Теги:
изнасилование, суд, Кыргызстан, Нацгвардия
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