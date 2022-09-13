Актер сериала "Игра в кальмара" завоевал награду "Эмми"

Актер сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ получил награду киноакадемии США в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".

Также за награду боролись актеры Джейсон Бейтман ("Озарк")​​, Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение").

Награду в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" получил Джейсон Судейкис за "Тед Лассо". "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале" ранее был удостоен Майк Уайт за "​​Белый лотос". Также ему вручили награду за сценарий к этому сериалу, говорится на официальном сайте киноакадемии США.

Церемония вручения проходила в 74-й раз. Ее транслировали на NBC.