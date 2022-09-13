В мэрии рассказали, как проходит полив зеленых насаждений в столице

Город Бишкек поливается из трех основных источников – это реки Аламедин, Ала-Арча и Восточный Большой Чуйский Канал.

Городская разводящая ирригационная сеть эксплуатируется муниципальным предприятием "Бишкекзеленхоз", с помощью которого ведется полив зеленых насаждений.

Ирригационные сети столицы делятся на:

магистральные, разводящие и внутридворовые; жизнеобеспечивающие то есть магистральные каналы сеть с пропускной способности 0,1-3 м3/сек;

К магистральным каналам рек относятся такие основные каналы как река Ала-Арча, каналы Киргизия, Верхний Транзит, Овчарский и Лагерный, Кызыл-Аскер.

Из реки Аламедин питаются каналы Асанбай, Муратаалы, Лесхозовский.

И третий основной источник – Восточный Большой Чуйский Канал.

Именно эти каналы обеспечивают поливной водой город Бишкек и насыщают водой парки Ынтымак, Здоровье, Физкультурный, сквер на пересечении улиц Чапаева и Айни, Ореховую, Березовую рощи, сквер имени Тоголок-Молдо, парк имени Даира Асанова и многие другие зеленые зоны города Бишкек.

К разводящим каналам относится уличная ирригация, которая питает арычной поливной водой зеленые насаждения вдоль центральных и других дорог столицы.

Мелкая внутриквартальная, внутридворовая ирригация и внутри жилых массивов частично обслуживается населением при организующей роли МТУ, квартальных и домовых комитетов.

На данный момент в столице муниципальными предприятиями "Бишкекзеленхоз" и "Бишкекводхоз" ведутся совместные непрерывные работы по обеспечению и организации полива зеленых насаждений столицы арычной водой.