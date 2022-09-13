Из Польши экстрадирован обвиняемый в жестоком убийстве

Министерство юстиции Польши удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры КР о выдаче гражданина Н.К.Д. для привлечения к уголовной ответственности за совершение в Сузакском районе Жалал-Абадской области в 2011 году убийства с особой жестокостью.

В Генпрокуратуре отмечают, что фигурант международного розыска находился в бегах более 11 лет. По поддельному паспорт он скрывался в Украине и Турции.

10 сентября 2022 года по поручению Генеральной прокуратуры КР сотрудниками ГУУР МВД КР обвиняемый был этапирован из Польши в Кыргызстан.

Экстрадиция фигуранта длилась в течении 6 месяцев и стала возможной благодаря слаженным действиям уполномоченных органов Республики Польша, сотрудников ГУУР МВД и НЦБ Интерпола в Кыргызской Республике, а также Почетного Консула Кыргызской Республики в Польше Януша Кшивошинского.