Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в мошенничестве

Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы А.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени "Р", который войдя в доверие и обманным путем под предлогом аренды завладел автомашиной марки "Мазда 626", после чего перепродав автомашину третьим лицам скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района был установлен и задержан подозреваемый Н.Р.,1985 года рождения. Подозреваемый был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Граждан, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просят сообщать по следующим номерам телефонов: 0(500)-00-98-98, 0(701)-99-99-14 или в дежурную часть УВД Свердловского района Бишкека по номеру - 0(312)-43-28-15 и 102.