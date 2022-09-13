Омурбек Суваналиев пытается вбить клин между Жапаровым и Ташиевым?

Бывший замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев в своем последнем интервью заявил, что президент Садыр Жапаров на политической верхушке должен находиться один без своего друга Камчыбека Ташиева. По его словам, мол, данный политический тандем создает двоевластие в стране. При этом, стоит отметить, в качестве примеров генерал-майор милиции в отставке привел, мягко говоря, не совсем уместные аналогии вроде тандема Бакиева и Кулова, а затем и вовсе ни к селу, ни к городу вспомнил про Сталина и Берию.

Складывается впечатление, что Сувалиев затронул тему не просто так, а по примеру некоторых так называемых оппозиционных политиков попытался так неуклюже вбить клин между Жапаровым и Ташиевым.

Ведь даже если вспомнить тандем Бакиева и Кулова, то помнится, их "дружба" образовалась не в тем времена, когда последнего сажали надолго в тюрьму, а именно 24 марта 2005 года. Именно в тот день Бакиеву стало очевидно, что Кулов имеет значительный электорат и с этой целью он пошел на этот союз. Камчыбек Ташиев же защищал и поддерживал Садыра Жапарова в самые трудные для обоих времена, несмотря на то, что сам находился под прессингом властей. Чего это стоило ему, можно только догадываться. По крайней мере, несколько лет постоянного стресса и переживаний точно не прибавили ему здоровья.

Не потому ли многие недовольные нынешней властью политики вроде Суваналиева, а точнее те лица, которым не достались сегодня места во власти, изо всех сил стараются вбить клин между Жапаровым и Ташиевым. Их цель очевидна – как можно сильнее ослабить нынешнюю власть. Ведь именно "дружба" Жапарова и Ташиева создает ту самую эффективную вертикаль власти, благодаря которой страна начинает постепенно освобождаться от внешних и внутренних долгов. При этом, каждый находится на своем месте. К примеру, Ташиев в качестве председателя ГКНБ смог выстроить деятельность самой сложной силовой структуры республики и добиться вполне конкретных результатов на этом посту в части борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Первые аресты начались менее чем через два месяца после прихода Ташиева в должность главы ГКНБ – в конце осени – начале зимы 2020. Причем сразу же стало ясно, что неприкасаемых не будет.

Одним из первых под стражу был взят Райымбек Матраимов, ставший в годы правления Сооронбая Жээнбекова символом коррупции. После ареста он признал свою вину, пошел на сделку со следствием и возместил государству ущерб в размере 2 миллиардов сомов. Подобное случилось впервые за время существования ГКНБ.

После этого ведомство инициировало возбуждение уголовных дел в отношении целого ряда других чиновников таможенной службы. Так, была произведена зачистка одной из самых коррумпированных структур республики.

К слову, практика возмещения государству ущерба, нанесенного коррупционерами государству, стала регулярной. Только за первые полгода работы ГКНБ под руководством Камчыбека Ташиева в госказну было возвращено более 6 миллиардов сомов.

Еще одним знаковым антикоррупционным шагом стало возбуждение уголовных дел о коррупции, связанных с подписанием соглашений по эксплуатации канадцами рудника Кумтор. По этим делам под следствие попало множество высокопоставленных чиновников, ранее занимавших высокие посты во власти и принимавших ответственные решения по вопросам, связанным с Кумтором. Среди них премьер-министры, депутаты, руководители министерств и ведомств.

Можно сказать, что прогресс, достигнутый кыргызской стороной в процессе возвращения золоторудного рудника под собственное управления, во многом стал возможен благодаря работе следователей Госкомитета национальной безопасности.

Помимо прочего, ГКНБ также занялся проверкой судов. Вследствие выявленных неоспоримых фактов, предъявленных спецслужбами, председатель Верховного суда Гульбара Калиева была вынуждена подать в отставку, а позже по обвинению в коррупции были задержаны десятки судей по всей стране. За счет таких шагов кыргызстанцы смогли убедиться в том, что действующее руководство имеет достаточно политической воли для борьбы с коррупцией и мздоимством в самых высших эшелонах власти.

В рамках борьбы с организованной преступностью уже в октябре 2020 года спецназом "Альфа" ГКНБ был задержан криминальный авторитет Камчыбек Кольбаев. Ему, помимо прочего, была инкриминирована легализация преступных доходов на сумму в 250 миллионов сомов. Позднее родственники Кольбаева обязались вернуть государству денежные средства, нажитые нечестным путем, и на депозитный счет ГКНБ было внесено 49 миллионов сомов. Оставшуюся часть денег родственники обязались выплатить в ближайшем будущем.

Еще одним важным аспектом работы ГКНБ под руководством Камчыбека Ташиева стало решение пограничных вопросов, связанных, в частности, с наличием спорных территорий с соседним Таджикистаном.

В апреле 2021 года на одном из неописанных участков границы в Баткенской области разгорелся масштабный конфликт, вызванный тем, что таджикская сторона вторглась на территорию КР и обстреляла населенные пункты Баткенской области из минометов. В результате вторжения погибло 36 кыргызстанцев, в том числе 2 детей, 189 получили различного рода ранения и увечья.

Тот конфликт показал, что обороноспособность Кыргызстана нуждается в улучшении. Власти приняли решение об усилении боевого потенциала Вооруженных сил КР. Вскоре на вооружении Кыргызстана появились современные ударные беспилотники "Байрактар" и "Орлан-10".

Кроме того, в октябре 2021 года пограничные войска были усилены 40 единицами бронированных внедорожников марки "Тойота". Вся техника также была направлена в Баткенскую область. Помимо этого, уже в 2022-м на баланс Погранслужбы поступили еще 55 бронированных машин "Тигр" и 50 грузовых автомобилей "КамАз".

Вот и получается, что ГКНБ под управлением Камчыбека Ташиева стал именно той эффективно действующей структурой, которая реально оценивает всю оперативную обстановку не только внутри страны, но и в мире, держит ситуацию под контролем во всех сферах жизнедеятельности страны и серьезно занимается вопросами национальной безопасности.