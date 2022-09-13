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Токмакчанину продали чужую квартиру

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- Ольга Новгородцева
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Житель Иокмауа решил купить недорогую квартиру. Такую нашел в 1-м микрорайоне города. Квартира была без ремонта и стоила 10 с половиной тысяч долларов. Потенциальный покупатель принял, как ему казалось, всё меры предосторожности. Сходил в Госрегистр, навёл справки и убедился, что квартира не в аресте и во всех отношениях "чистая".

Продавали (по крайней мере, показывали) квартиру две женщины. Одна из которых по документам имела право на распоряжение этой жилплощадью. И в Госрегистре при оформлении сделки она почему-то предложила покупателю оформить квартиру сначала на кого-нибудь другого, а уж потом переписать на себя. Так как гражданин, по его признанию в суде, не каждый день покупает квартиры, он не усмотрел в таком предложении ничего странного и оформил недвижимость на своего родственника.

Новый владелец с женой въехал в квартиру, сделал ремонт... А через некоторое время его вызвали в суд. Оказалось, у жилья есть другие, более законные хозяева.

Получилось так, что прежний владелец квартиры умер девять лет назад. Через пару лет скончалась его супруга. А наследники вовремя в наследство не вступили, что и дало возможность некой А.Ж. привести в соответствующие органы человека с поддельным паспортом (с паспортом давно умершего владельца жилья), выписать себе доверенность на право распоряжения чужой недвижимостью...

И присвоить 10 500 долларов, которыми ничего не подозревавший токмакчанин рассчитался с ней в Госрегистре.

По решению суда материальный ущерб незадачливому покупателю А.Ж. возместить обязана. А вот в тюрьме она сидеть не будет: преступление она совершила в 2015 году, и к августу 2022-го срок давности по этой статье уже истек.


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URL: https://www.vb.kg/422420
Теги:
суд, преступление, Кыргызстан, криминал
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