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В Ысык-Атинском районе задержан подозреваемый в убийстве жены

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- Асия Канаева
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В Ысык-Атинском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Ысык-Атинского района 11 сентября 2022 года из территориальной больницы поступило сообщение о том, что в отделение реанимации с телесными повреждениями доставлена гражданка С.З., 1989 года рождения. От полученных травм женщина скончалась.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Ысык-Атинского района. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 122 ("Убийство") УК Кыргызской Республики.

В ходе следственных действий было установлено, что супруг скончавшейся - гражданин К.М., 1982 года рождения, в доме в селе Красная Речка Ысык-Атинского распивал спиртные напитки. На почве пьяной ссоры он нанес супруге телесные повреждения, от которых она впоследствии и скончалась.

Гражданин К.М. задержан и водворен изолятор временного содержания. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/422422
Теги:
ГУВД, задержание, убийство, Чуйская область
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