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В Оше пройдет мирный митинг против открытия филиала "Азаттыка"

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- Бактыгуль Акжолова
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В Оше пройдет мирный митинг против открытия нового подразделения "Азаттыка", где будут выпускаться материалы на таджикском и узбекском языках. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил организатор митинга Мирлан Орозбаев.

"В нашем государстве два главных языка - это государственный – кыргызский и официальный русский. Если вышеназванное издание заработает, то мы не знаем, какую политику они будут вести, не будут ли материалы однобокими и односторонними. Все события, которые происходят в нашей стране, должны освещаться объективно и многосторонне", - пояснил Орозбаев.


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URL: https://www.vb.kg/422427
Теги:
митинг, Ош, США, СМИ
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