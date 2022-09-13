В Оше пройдет мирный митинг против открытия филиала "Азаттыка"

В Оше пройдет мирный митинг против открытия нового подразделения "Азаттыка", где будут выпускаться материалы на таджикском и узбекском языках. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил организатор митинга Мирлан Орозбаев.

"В нашем государстве два главных языка - это государственный – кыргызский и официальный русский. Если вышеназванное издание заработает, то мы не знаем, какую политику они будут вести, не будут ли материалы однобокими и односторонними. Все события, которые происходят в нашей стране, должны освещаться объективно и многосторонне", - пояснил Орозбаев.