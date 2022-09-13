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Кабмин рассмотрит отчет Тенгиза Болтурука по Кумтору в пятницу

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В пятницу на очередном заседании кабинета министров будет рассмотрен отчет о деятельности Тенгиза Болтурука на посту внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани". Об этом сообщает "Акчабар".

"Тенгиз Болтурук предоставил отчет в кабинет министров в установленный распоряжением срок. 16 сентября на заседании кабинета министров отчет будет рассмотрен", - рассказали изданию в пресс-службе ведомства.

Напомним, 23 августа распоряжением кабинета министров в закрытом акционерном обществе "Кумтор Голд Компани" была прекращена процедура внешнего управления. Этим же документом Тенгизу Болтуруку было поручено в двухнедельный срок, то есть до 6 сентября, предоставить в кабинет министров заключительный отчет о результатах своей деятельности за весь период временного внешнего управления ЗАО "Кумтор Голд Компани".

Поводом для отстранения от руководства рудником Тенгиза Болтурука и финансового директора Рыспека Токтогула стали нарушения на руднике "Кумтор" в части проведения государственных закупок, выявленные в результате проверки Счетной палаты.


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URL: https://www.vb.kg/422429
Теги:
Кумтор, правительство, Кыргызстан, Тенгиз Болтурук
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