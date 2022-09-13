Насколько аппарат администрации президента превысил свой бюджет в августе

В августе расходы аппарата администрации президента Кыргызстана составили 81 миллион 288,1 тысячи сомов. Такие данные приводятся в отчете о кассовом исполнении республиканского бюджета.

Основная часть указанной суммы - 63 миллиона 691,1 тысячи сомов - была направлена на выплату заработной платы работникам аппарата администрации президента. Также крупными статьями расходов администрации стали взносы в Социальный фонд и служебные поездки, 6 миллионов сомов и 9 миллионов 266 тысяч сомов соответственно.

Согласно уточненному кассовому плану, расходы администрации в августе должны были составить 66 миллионов 576,3 тысячи сомов. Таким образом, траты аппарата президента превысили план на 22,09 процента