В Оше прошла торжественная церемония открытия нового здания Дома счастья

В южной столице состоялась торжественная церемония открытия нового здания Дома счастья. Об этом сообщила пресс-служба Оша.

В мероприятии приняли участие первый вице-мэр города Марс Исаев, заместитель председателя городского кенеша Шайырбек Нуранов, заместитель директора департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики Элиза Эсеналиева, основатель организации "Юристы Ферганской долины без границ" Азизбек Ашуров, аппарат мэрии города Оша, руководители профильных городских и муниципальных учреждений и служб, жители города.

Вице-мэр города Марс Исаев отметил, что ремонт данного здания впервые проведен с момента его постройки в 1971 году.

"Согласно инициативе мэра Оша Алмаза Мамбетова был проведен капитальный ремонт, установлены современные системы уличного освещения, сделана необходимая работа по асфальтированию, благоустройству и озеленению территории вокруг Дома счастья. Из местного бюджета на данные работы запланирована сумма в 8,5 миллиона сомов", - отметил Исаев.

Элиза Эсеналиева и Азизбек Ашуров выразили слова благодарности мэру Оша за проведение капитальных работ здания и прилегающей территории.

В рамках мероприятия для присутствующих организовали праздничный этнофуршет, состоялось церемония поздравления пар, которые прожили в счастливом браке 50 лет, прошла торжественная церемония бракосочетания молодоженов, а также вручение свидетельства о рождении недавно родившемуся жителю города Оша.

Согласно статистике, в Доме счастья города Оша в прошлом году зарегистрировано 2819 пар, тогда как за 8 месяцев текущего года – 1708 пар.