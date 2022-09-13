Задержан Тенгиз Болтурук

Генпрокуратура задержала бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука. Об этом редакции vb.kg сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, задержаны также специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и директор управления финансов Рыспек Токтогулов.

"Все задержанные водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека, следствие продолжается", - сообщили в ГП КР.

Напомним, после проверки работы ЗАО "Кумтор Голд Компани" было возбуждено три уголовных дела.