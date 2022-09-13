Как люди экономят во время финансового кризиса?

Последствия глобального экономического кризиса затронули людей во всем мире. Стремительное подорожание товаров первой необходимости, безработица, рост стоимости коммунальных платежей. Все перечисленные факторы привели жителей нашей планеты к необходимости строгой экономии.

В первую очередь снижение доходов отразилось на досуге среднестатистических людей. Поклонникам активного образа жизни пришлось существенно сократить бюджет, предназначенный на развлечения.

Многие развлекательные заведения приняли к сведению сложное финансовое положение клиентов и начали предлагать им выгодные скидки и акции. Например, поклонники ставок на спорт могут получить в БК Favbet бонус при регистрации. Вознаграждение поступает на счет игрока сразу после активации купона. Еще один бонус, распространенный в акционной программе букмекерских контор - фрибет за регистрацию. Это бесплатная ставка определенного номинала, на которую игрок может заключать спортивные ставки. Если событие сыграет, то пользователь не потеряет денежных средств.

К началу осени большинству людей пришлось начать экономить не только на развлечениях, но и на товарах первой необходимости. В попытке найти продукты и одежду в более доступном ценовом сегменте потребители стали обращать свое внимание на маркетплейсы. Дело в том, что крупные торговые платформы регулярно проводят различные акции и предлагают товары в разной ценовой категории. Существует ряд эффективных инструментов экономии, позволяющих приобрести большую корзину товаров при меньших затратах.

Промокоды

Эффективный и доступный инструмент экономии. Скидочные купоны активно применяются интернет-магазинами для привлечения новых клиентов. Найти бонус-код можно на сайтах скидочных агрегаторов, в тематических форумах или е-мейл рассылке маркетплейсов.

Промокоды могут предлагать скидку на определенный бренд, категорию товаров или предоставлять клиенту бесплатную доставку. Чтобы снизить стоимость товара необходимо скопировать буквенно-числовой код и ввести его в специальное поле при оформлении покупки. После активации промокода следует оплатить заказ.

Кэшбек

За совершение каждой покупки или написание отзыва за товары покупателю возвращается определенный процент от стоимости. Размер бонуса зависит от общей суммы заказа. Начисляется кэшбек в виде баллов.

Накопленные бонусы пользователь имеет право использовать для совершения дальнейших покупок в интернет-магазине. Это отличный вариант сделать покупки выгоднее.