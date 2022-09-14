В Кыргызстане насилие над детьми стало настоящей чумой!

С фотографии смотрит совсем еще девчонка - пухлые щеки, челка в стиле аниме, карие глаза. Несколько дней назад фотография лежала в семейном фотоальбоме, а потом ее пришлось повесить над входом в похоронную юрту.

Трое отморозков изнасиловали и убили девочку, а тело бросили в селеотводную канаву. Родственники погибшей требуют выдать насильников людям - на растерзание. Пользователи Интернета строчат проклятия в адрес насильников. Страна с болью "переваривает" очередную страшную новость об очередном жестоком изнасиловании ребенка.

Подробностей у этой истории пока совсем мало: известно, что 4 сентября ее тело нашел пастух села Алга в селеотводном тоннеле села Халмион, что в Кадамджайском районе Баткенской области. Руки у нее были связаны за спиной, на шее - следы удушья веревкой. Экспертиза показала, что девочку перед смертью изнасиловали. По горячим следам задержали троих жителей соседнего села, в их машине, по словам оперативников, были найдены неопровержимые улики, указывающие на причастность к преступлению.

Родители девочки тут же вернулись из России, куда улетели двадцать дней назад на заработки. Единственную дочь они оставили с бабушкой. Уезжали со спокойной душой - дочка их никогда не была "проблемной", в школе училась почти "на отлично", по хозяйству была первой помощницей. Как теперь жить бабушке, как вместить эту боль родителям - не знает никто. Их видеообращения к главе государства, следователям и судьям невозможно смотреть без кома в горле. В первые дни после трагедии родные требовали отдать им преступников для самосуда над ними, сейчас просят назначить им самое строгое наказание.

Это дело взяли на особый контроль президент и генпрокурор страны.

"Поручаю правоохранительным органам и другим соответствующим структурам усилить профилактику насилия в отношении наших сыновей и дочерей. Жестокость, совершенная в Кадамджае, непростительна. Преступники должны быть строго наказаны. Это дело будет под моим личным контролем", - написал на своей странице в "Фейсбук" Садыр Жапаров.

Подробностей страшного преступления и каким образом милиция так быстро вышла на подозреваемых, пока нет. Задержанные находятся сейчас в СИЗО, дают признательные показания - за то, что натворили, им грозит пожизненное заключение. Об обвиняемых в открытых источниках известно немного: 1997, 1998 и 1995 годов рождения, у одного уже есть жена и дети. Их фото с закрытыми глазами тоже есть на сайтах информагентств - молодые, сильные, без признаков асоциального образа жизни. С виду - обычные люди: с нутром нелюдей.

..."Изнасилование и убийство 14–летней" - группы материалов по этой теме озаглавлены одинаково практически на всех новостных ресурсах. Следом идут другие подборки статей: "Изнасилование тринадцатилетней милиционерами", "Изнасилование шестилетней девочки"... Кстати, последняя статья о ней появилась на днях - отморозку, надругавшемуся над малышкой, дали пожизненное. Но от этого пострадавшей крохе и ее маме не легче. Они сейчас находятся в кризисном центре столицы и проходят психологическую реабилитацию. Активисты собирают средства на хирургическое лечение девочки в России, поскольку ей нужна серьезная пластика всей мочеполовой системы.

Насилие над детьми стало настоящей чумой! Недели не проходит без новости о том, что еще одна несовершеннолетняя стала жертвой. На фоне сексуальных зверств в отношении детей аналогичные преступления против взрослых женщин уже не выглядят так ужасающе. Патология очень быстро становится нормой, когда ее много. Конвейер насилия ежедневно перемалывают женские судьбы, но государство не реагирует на это адекватно и эффективно. Пока мы видим только слова о том, что нужно начинать что–то делать, и советы генпрокурора, имамов "достойно воспитывать своих детей".

А тем временем Кыргызстан признали самой опасной центральноазиатской страной для женщин. Наша страна заняла 97–е место в глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index). Всего в нем собрано множество данных о 170 странах мира, их ежегодно публикует Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности и Центр по гендерным вопросам PRIO.

Именно такой системный подход к борьбе с насилием над детьми является единственным способом остановить его. Но, похоже, никто пока толком не знает, с чего начать и как это сделать. На днях "первой ласточкой" стала глава правозащитного движения "Кылым шамы" Гульшайыр Абдирасулова, обратившаяся к президенту, кабмину и главе МВД со своей страницы в Facebook.

Она объяснила, что общественное объединение "Откровение" готово запустить в стране тревожную кнопку для девочек и женщин, которые могут стать жертвами насилия или похищения.

- У ребят есть первоначальный фонд, недостает политической воли и оснащения милиции. На фоне нескончаемых фактов насилия над девочками прошу обратить внимание на гражданскую инициативу ребят. Прошу поддержать их, дать указание, выделить бюджет. Пусть одно здание для ГКНБ не будет построено, зато вы спасете нацию, - отметила Гульшайыр Абдирасулова.

Услышат ли ее "там наверху" - покажет время. А пока остается только в бессилии читать страшные новости об искалеченных, убитых детях и женщинах. Конвейер насилия набирает обороты.