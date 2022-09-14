Русский дом объявил конкурс эссе на тему "Мое знакомство с Россией". Творческое состязание продлится до 3 октября. Об этом сообщил Русский дом в Бишкеке.

Для участия в конкурсе нужно опубликовать пост с описанием впечатлений от своего первого посещения России. Пост должен быть написан на русском языке.

"Неважно, в каком городе, в какое время года, как долго и при каких обстоятельствах вы были в России. Если вам есть, что рассказать, то мы ждем вашу работу", - отмечают организаторы.

При публикации необходимо отметить аккаунт @rsgov и добавить хэштеги #WelcomeRussiaRsgov #РусскийДом #Россотрудничество.

Имена трех победителей будут объявлены 10 октября. Они получат годовую подписку на российский сервис электронных и аудиокниг litres.ru.