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Русский дом объявил конкурс эссе на тему "Мое знакомство с Россией"

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- Анастасия Карелина
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Русский дом объявил конкурс эссе на тему "Мое знакомство с Россией". Творческое состязание продлится до 3 октября. Об этом сообщил Русский дом в Бишкеке.

Для участия в конкурсе нужно опубликовать пост с описанием впечатлений от своего первого посещения России. Пост должен быть написан на русском языке.

"Неважно, в каком городе, в какое время года, как долго и при каких обстоятельствах вы были в России. Если вам есть, что рассказать, то мы ждем вашу работу", - отмечают организаторы.

При публикации необходимо отметить аккаунт @rsgov и добавить хэштеги #WelcomeRussiaRsgov #РусскийДом #Россотрудничество.

Имена трех победителей будут объявлены 10 октября. Они получат годовую подписку на российский сервис электронных и аудиокниг litres.ru.


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URL: https://www.vb.kg/422457
Теги:
конкурс, Россия, Россотрудничество
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