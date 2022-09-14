В ООН ожидают мировой дефицит продовольствия в 2023 году

Мир в следующем году может столкнуться с ситуацией, когда продовольствия не хватит, чтобы прокормить все население планеты.Такой прогноз в интервью телеканалу NHK дала региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер.

В этом году проблема заключалась в невозможности купить продукты питания из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию, но в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда не хватит продовольствия, чтобы прокормить все население планеты.

Региональный директор ВПП ООН Корин Флейшер

Среди основных причин такой тенденции эксперт назвала ситуацию вокруг Украины и подорожание удобрений на фоне снижения их экспорта из России и роста цен на энергоресурсы. Это в свою очередь сокращает производство в фермерских хозяйствах.

Флейшер добавила, что экстремальные погодные явления также могут негативно повлиять на мировые поставки продовольствия. По ее мнению, проблема продовольственного кризиса должна быть включена в основную повестку саммита Группы семи (G7) в 2023 году.

Региональный директор ВПП ООН резюмировала, что проблему продовольственного кризиса необходимо включить в основную повестку саммита Группы семи в следующем году, когда Япония будет председательствовать в объединении.