В Венгрии допустили пересмотр санкционной политики ЕС из-за холодов

ЕС может пересмотреть санкционную политику в отношении России с наступлением холодов, допустил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер в эфире M1, передает РБК.

Он отметил, что с наступлением холодного времени года "все больше людей видят реальность". По словам чиновника, когда наступают холода и надо управлять экономикой, "реальность стучится в двери каждой страны".

Менцер заявил, что Венгрия не поддерживает введение предельной цены на российский газ. Он подчеркнул, что эту меру можно было бы вводить, если бы у Европы было достаточно альтернативных источников получения топлива и она могла бы диктовать условия. Однако, отметил представитель венгерского МИД, новое ограничение приведет лишь к тому, что Россия окончательно перестанет поставлять газ в Европу и ситуация с ценами на энергоносители станет еще хуже.

Цены на энергоносители в Европе растут на фоне введенных против России санкций, а также значительного сокращения поставок газа по "Северному потоку". В некоторых европейских странах уже призвали граждан и компании готовиться к трудной зиме.

Например, британский регулятор Ofgem предупреждал, что с 1 октября цены на электричество в стране вырастут на 80 процентов, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит 3,5 тысячи фунтов стерлингов (более 4,1 тысячи долларов).

В начале сентября Financial Times сообщила, что не менее десяти европейских стран выступают за введение потолка цен не только на российский газ, но и на топливо от других поставщиков. Среди государств, поддерживающих такую идею, - Италия, Польша, Греция. При этом они предлагают установить потолок выше текущих цен на газ в Азии и США, чтобы у международных трейдеров был стимул поставлять газ в Европу.