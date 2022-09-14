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В Оше состоится белорусско-кыргызский форум

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше 15-16 сентября состоятся белорусско-кыргызский бизнес-форум и выставка-ярмарка. Об этом сообщает организаторы мероприятия.

В мероприятии примут участие заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак и заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев, а также старший вице-президент Торгово-промышленной палаты КР Роман Касымов и др.

Бизнес-форум 15 сентября откроется официальной частью и продолжится выступлениями и презентациями компаний двух стран. Запланированы В2В-встречи и тематические сессии.

16 сентября делегация из Беларуси планирует посетить производственные субъекты Ошской области для проведения переговоров и обсуждения возможных путей сотрудничества.

"Что касается традиционной Международной выставки-ярмарки от ТПП КР "Юг-ЭКСПО" 2022", то она соберет более 40 ведущих компаний из ближнего и дальнего зарубежья, которые проявляют большой интерес в расширении границ торгово-экономических связей. Так, обсудить новые возможности бизнес-сотрудничества намерены участники из Кыргызстана, России, Беларуси Узбекистана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Ирана. Сферы деятельности компаний касаются пищевой промышленности, сельского хозяйства, строительства, медицины и др.," – говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/422460
Теги:
Беларусь, Ош, Кыргызстан, экономика
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