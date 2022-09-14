В Оше задержан наркоторговец. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По ее данным, при проведении следственно-оперативных мероприятий оперативниками СБНОН возле одного из супермаркетов задержан гражданин М. С., 1988 г.р., у которого при личном досмотре в правом кармане спортивных брюк был обнаружен и изъят целлофановый пакет черного цвета, внутри которого находилось наркотическое вещество "гашиш" около 95 гр. В ходе санкционированного обыска дома задержанного, в сарае обнаружен и изъят "гашиш" весом 295 гр., а также в складском помещении найдено 200 гр. наркотического вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.