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В Оше задержан наркоторговец

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- Бермет Таалайбекова
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В Оше задержан наркоторговец. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По ее данным, при проведении следственно-оперативных мероприятий оперативниками СБНОН возле одного из супермаркетов задержан гражданин М. С., 1988 г.р., у которого при личном досмотре в правом кармане спортивных брюк был обнаружен и изъят целлофановый пакет черного цвета, внутри которого находилось наркотическое вещество "гашиш" около 95 гр. В ходе санкционированного обыска дома задержанного, в сарае обнаружен и изъят "гашиш" весом 295 гр., а также в складском помещении найдено 200 гр. наркотического вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/422463
Теги:
торговля, задержание, наркотики, Ош
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