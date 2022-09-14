В Казахстане задержан гражданин КР, подозреваемый в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, Национальным центральным бюро Интерпола Министерства внутренних дел КР во взаимодействии с представительством МВД КР в Казахстане задержан гр. А.Ж., 1974 г.р., ранее разыскиваемый ОВД Свердловского района города Бишкека за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемый входил в доверие к представителям строительных компаний, заключал контракты на поставку лифтового оборудования, брал денежные средства, но при этом договорные обязательства не исполнял. Предварительный ущерб от действий задержанного более 200 тысяч долларов США.

В настоящее время подозреваемый экстрадирован в Кыргызстан и находится в СИЗО.