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В Казахстане задержан гражданин КР, подозреваемый в крупном мошенничестве

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- Назгуль Абдыразакова
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В Казахстане задержан гражданин КР, подозреваемый в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, Национальным центральным бюро Интерпола Министерства внутренних дел КР во взаимодействии с представительством МВД КР в Казахстане задержан гр. А.Ж., 1974 г.р., ранее разыскиваемый ОВД Свердловского района города Бишкека за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемый входил в доверие к представителям строительных компаний, заключал контракты на поставку лифтового оборудования, брал денежные средства, но при этом договорные обязательства не исполнял. Предварительный ущерб от действий задержанного более 200 тысяч долларов США.

В настоящее время подозреваемый экстрадирован в Кыргызстан и находится в СИЗО.


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URL: https://www.vb.kg/422467
Теги:
задержание, Казахстан, мошенничество, Кыргызстан
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