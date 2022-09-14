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На Иссык-Куле выявлено 10 фактов нарушения правил любительского рыболовства

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- Канат Кожоев
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Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, 13 сентября сотрудниками туристско-экологической милиции был проведен рейд по соблюдению правила любительского и спортивного рыболовства в водоемах КР.

В ходе рейда на побережье озера возле села Чон-Жаргылчак Джети-Огузского района были выявлены 10 рыболовов-любителей, занимающихся ловом рыбы. В момент проверки у них не оказалось соответствующих разрешительных документов на право проведения любительского и спортивного рыболовства. При этом в общей сложности они выловили 361 чебака.

Данные факты были зарегистрированы в электронном журнале учета информации ОВД Джети-Огузского района, собранные материалы были переданы в надлежащие государственные органы для принятие мер в соответствии с законодательством КР.

Туристско-экологическая милиция УВД Иссык-Кульской области напоминает, что проведение гражданами любительского и спортивного рыболовства необходимо осуществлять строго в соответствии с правилами любительского и спортивного рыболовства, утвержденными Постановлением правительства Кыргызской Республики за № 410 от 24 июня 2015 года. Лица, нарушившие правила, несут ответственность в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/422468
Теги:
Иссык-Кульская область, экология, Иссык-Куль
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