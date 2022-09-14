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Погранслужба: обстановка на границе характеризуется как напряженная

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что по состоянию на 11.30 14 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Булак-Башы характеризуется как напряжённая.

На месте инцидента проходит встреча начальника областного управления ПС ГКНБ Кыргызской Республики по Баткенской области полковника К.Толонбаева с начальником областного управления ПВ ГКНБ Республики Таджикистан по Согдийской области генерал-майором Х. Пиракзодой.

Несмотря на достигнутые договорённости о прекращении огня, таджикская сторона периодически открывает огонь по позициям кыргызских пограничников.

По состоянию на 11.30 пострадавших и раненных среди военнослужащих ПС ГКНБ нет.

Пограничная служба ГКНБ принимает все меры про прекращению огня и недопущению эскалации пограничного инцидента.


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URL: https://www.vb.kg/422471
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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