Погранслужба: обстановка на границе характеризуется как напряженная

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что по состоянию на 11.30 14 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Булак-Башы характеризуется как напряжённая.

На месте инцидента проходит встреча начальника областного управления ПС ГКНБ Кыргызской Республики по Баткенской области полковника К.Толонбаева с начальником областного управления ПВ ГКНБ Республики Таджикистан по Согдийской области генерал-майором Х. Пиракзодой.

Несмотря на достигнутые договорённости о прекращении огня, таджикская сторона периодически открывает огонь по позициям кыргызских пограничников.

По состоянию на 11.30 пострадавших и раненных среди военнослужащих ПС ГКНБ нет.

Пограничная служба ГКНБ принимает все меры про прекращению огня и недопущению эскалации пограничного инцидента.