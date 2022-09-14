Сгорела СТО. Кто виноват?

Верховный суд КР оставил в силе приговор некоему Юрию Палашкину, обвинявшемуся в экологическом преступлении.

Ю. Палашкин, согласно выводам следствия и суда, арендовал в Бишкеке помещение, которое переоборудовал под СТО, где в нарушение правил пожарной безопасности проводил ремонт автомобилей.

9 февраля 2020 года примерно в полдень в раздевалке, расположенной на первом этаже здания, при использовании работниками СТО нестандартного (самодельного) электронагревателя случился крупный пожар. Огонь полностью уничтожил помещение, включая находившиеся там на ремонте восемь автомашин. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам машин, составила 4 177 305 сомов.

Адвокат Ю. Палашкина просил привлечь к уголовной ответственности и того, у кого его подзащитный арендовал помещение. Но…

Из показаний свидетеля С.А.:

"Весной 2017 года я арендовал автомойку у ОсОО в лице генерального директора С.Ш. Всей документацией занимался мужчина по имени Алексей. Первоначально арендную плату я вносил через банк. Бизнес мы вели с партнером по имени Анатолий, но затем он уехал в Корею. Весной 2018 года я переоборудовал автомойку под малярку, вместо Анатолия пришел Юрий Палашкин, который вкладывал свои деньги в покупку инструментов и обустройство малярки. Администратором малярки является Евгений. Весной 2019 года он заехал на автомойку посмотреть, как идут дела, и увидел, что ребята занимаются малярными и кузовными работами автомашин. Он поинтересовался у меня, по какой причине помещение используется в качестве малярной, а не автомойки, на что я ответил, что малярные работы выгоднее. Он попросил уведомить об этом С.Ш…"

В общем, концов теперь не найти.

При назначении наказания осужденному Палашкину Ю. суды учли его личность, а также другие обстоятельства дела и пришли к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, с применением пробации.