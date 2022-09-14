Кинологи навестили семью погибшего сослуживца

Накануне личный состав Кинологического центра СБНОН МВД навестил семью своего погибшего 11 сентября 2000 года в баткенских событиях сослуживца - инспектора-кинолога Тугельбаева Мирдина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, кинологи посетили могилу и школу в том же селе, которое носит имя погибшего героя. В школе состоялась линейка памяти Тугельбаева М. с участием руководства и учащихся школы.

Справка: Мирдин Тугельбаев родился 4 января 1976 года в селе Протеченко Московского района. В декабре 1998 года приказом МВД был назначен на должность младшего инспектора кинолога. За боевые заслуги при ликвидации бандитских формирований и героизм, проявленный перед родиной, указом президента старший сержант милиции Тугельбаев Миридин Жекшенович награжден медалью "Эрдик" посмертно.