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Кинологи навестили семью погибшего сослуживца

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- Назгуль Абдыразакова
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Накануне личный состав Кинологического центра СБНОН МВД навестил семью своего погибшего 11 сентября 2000 года в баткенских событиях сослуживца - инспектора-кинолога Тугельбаева Мирдина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, кинологи посетили могилу и школу в том же селе, которое носит имя погибшего героя. В школе состоялась линейка памяти Тугельбаева М. с участием руководства и учащихся школы.

Справка: Мирдин Тугельбаев родился 4 января 1976 года в селе Протеченко Московского района. В декабре 1998 года приказом МВД был назначен на должность младшего инспектора кинолога. За боевые заслуги при ликвидации бандитских формирований и героизм, проявленный перед родиной, указом президента старший сержант милиции Тугельбаев Миридин Жекшенович награжден медалью "Эрдик" посмертно.


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URL: https://www.vb.kg/422482
Теги:
МВД, герой, Кыргызстан
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