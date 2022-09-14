Еще 31 кыргызстанец легально выехал работать в Южную Корею

Еще 31 гражданин Кыргызской Республики выехал легально для трудоустройства в Республику Корея в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между уполномоченными государственными органами по отправке и приему рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

В этом году уже более 500 граждан вылетели на работу в Республику Корея, для этого даже был организован чартерный рейс по маршруту Бишкек - Инчхон. При этом было получено еще более 450 контрактов. Сейчас отправляется первая группа, остальные готовятся к последующим отправкам.

В результате работы Центра трудоустройства граждан за рубежом Министерства труда, социального обеспечения и миграции в текущем году количество поступивших контрактов, а также количество выехавших в Республику Корея увеличилось вдвое.

Впервые 40 гражданам Кыргызской Республики дана возможность пройти отбор по профессии сварщик и быть трудоустроенными уже в текущем году (данный отбор проводится впервые среди 16 стран, Кыргызская Республика выбрана как пилотный проект).

Кроме того, была достигнута договоренность о повторном проведении теста на знание корейского языка в октябре 2022 года (данный тест проводится 1 раз в год в мае месяце). Таким образом, у кыргызстанцев будет дополнительная возможность сдать тест и попасть в базу данных Министерства труда Кореи.

За 15 лет в результате действия Меморандума о взаимопонимании было успешно трудоустроено свыше 5 тыс. кырызстанцев.

В настоящее время в Республике Корея по программе EPS трудится порядка 1,5 тыс. граждан Кыргызстана.

Средняя заработная плата трудовых мигрантов составляет порядка 1800 долларов США, проживание и питание идут за счет работодателя.

Основным требованием программы является знание корейского языка на должном уровне. В 2022 году более 1500 граждан участвовало в тесте на знание корейского языка – успешно прошли тест 360 человек, которые получили возможность быть отобранными работодателями Республики Корея.