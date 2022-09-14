Перестрелка на границе прекращена, но обстановка остается напряженной

Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 12.40 14 сентября 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Булак-Башы продолжает оставаться напряженной.

Но перестрелка прекращена.

Переговоры начальника областного управления ПС ГКНБ Кыргызской Республики по Баткенской области полковника К.Толонбаева с начальником областного управления ПВ ГКНБ Республики Таджикистан по Согдийской области генерал-майором Х. Пиракзодой продолжаются.