В Джети-Огузе мужчина убил своего односельчанина

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области задержан гражданин, подозреваемый в убийстве своего односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, прибывшая следственно-оперативная группа установила, что в ночь с 9 на 10 сентября 31-летний житель села Даркан С.К. со своим 45-летним односельчанином А.Б. распивали спиртные напитки. В последствии между ними произошла словестная перепалка, переросшая в драку. От полученных телесных повреждений А.Б. потерял сознание. Обнаружив в бессознательном состоянии лежачего на улице потерпевшего, односельчане вызвали "скорую помощь" и госпитализировали его в реанимационное отделение районной больницы.

На следующий день пострадавший скончался от полученных телесных повреждений не приходя в сознание.

Факт был зарегистрирован в ЕРП Джети-Огузского РОВД и было возбуждено уголовное дело по статье 130 ("Причинение тяжкого вреда здоровью") УК КР.

11 сентября подозреваемому С.К. следственной службой районной милиции было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. По решению районного суда в отношении подозреваемого на время следствия была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Ведется следствие.