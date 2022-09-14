Погода
$ 82.42 - 83.42
€ 82.67 - 83.67

В Джети-Огузе мужчина убил своего односельчанина

120  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области задержан гражданин, подозреваемый в убийстве своего односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, прибывшая следственно-оперативная группа установила, что в ночь с 9 на 10 сентября 31-летний житель села Даркан С.К. со своим 45-летним односельчанином А.Б. распивали спиртные напитки. В последствии между ними произошла словестная перепалка, переросшая в драку. От полученных телесных повреждений А.Б. потерял сознание. Обнаружив в бессознательном состоянии лежачего на улице потерпевшего, односельчане вызвали "скорую помощь" и госпитализировали его в реанимационное отделение районной больницы.

На следующий день пострадавший скончался от полученных телесных повреждений не приходя в сознание.

Факт был зарегистрирован в ЕРП Джети-Огузского РОВД и было возбуждено уголовное дело по статье 130 ("Причинение тяжкого вреда здоровью") УК КР.

11 сентября подозреваемому С.К. следственной службой районной милиции было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. По решению районного суда в отношении подозреваемого на время следствия была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422487
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, убийство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  