В Араване открылась швейная фабрика

Сегодня в Араванском районе Ошской области открылась швейная фабрика, где будет производиться до 40 тысяч единиц мужской, женской и детской одежды в день. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в КР.

По ее данным, фабрика оборудована при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Партнерство с правительством США, позволило трудоустроить на фабрике более 100 человек, в основном женщин.

В церемонии открытия фабрики приняли участие временная поверенная в делах посольства США в Кыргызской Республике Соната Коултер, полномочный представитель президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов и глава госадминистрации Араванского района Сейтек Кулубаев.

В своей приветственной речи Соната Коултер отметила, что данная швейная фабрика является одной из многих предприятий, поддерживаемых США в Кыргызской Республике. "Только за последние четыре года мы помогли более 120 предприятиям Кыргызстана развиться, увеличить продажи, выйти на новые рынки и, самое главное, создать более 18 000 постоянных и сезонных новых рабочих мест", - сказала она.

Компания Pasadena Moda получила оверлоки, распошивальные, прямострочные и другие швейные машины в рамках проекта USAID "Конкурентное предприятие". В ближайшие три года компания планирует продолжить расширение и нанять еще до 500 человек.

"Компания вносит действенный вклад в сокращение миграционного потока, позволяет ряду соотечественниц, нашим сестрам, жить и работать на родине со своими семьями и вести достойную жизнь", - отметил владелец компании Азимкул Жолдубаев.