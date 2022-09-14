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Доскул Бекмурзаев временно отстранен от должности министра энергетики КР

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- Бакыт Стамов
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Доскул Бекмурзаев временно отстранен от должности министра энергетики КР на период следствия. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По данным пресс-службы, соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщила, что в отношении министра энергетики Доскула Бекмурзаева заведено два уголовных дела. В главном надзорном органе отметили, что глава Минэнерго за счет средств госбюджета отправил в командировки неизвестных людей, не работающих в ведомстве. Таким образом, как отметили в Генпрокуратуре, Бекмурзаев нанес значительный ущерб государству. Кроме того, по версии следствия, Бекмурзаев причинил ущерб на сумму 15 млн сомов ОсОО "Б" во время строительства оздоровительного комплекса "Теплые ключи".


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URL: https://www.vb.kg/422499
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