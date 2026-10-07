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У жителя Каракола нашли связанного краснокнижного сокола

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- Назгуль Абдыразакова
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В Иссык-Кульской области задержали жителя Каракола, подозреваемого в незаконном отлове сокола-балобана, занесенного в Красную книгу Кыргызстана. Ущерб природным ресурсам оценили в 250 тысяч сомов. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, 27 сентября сотрудники туристическо-экологической милиции выявили в районе села Тогуз-Булак Тюпского района 46-летнего жителя Каракола К.М., который незаконно отлавливал хищных птиц.

При проверке в его автомобиле обнаружили специальные приспособления для ловли хищных птиц и одну птицу. Ее лапы и крылья были связаны, а на голову надет специальный колпачок – томого.

Специалисты Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора установили, что изъятая птица – сокол-балобан (Falco cherrug). Этот вид относится к редким и охраняемым и занесен в Красную книгу Кыргызстана.

Предварительный размер ущерба природным ресурсам составил 250 тысяч сомов.

6 октября в отношении К.М. возбудили уголовное дело по пункту 2 части 3 статьи 310 УК Кыргызстана по факту незаконной охоты. Мужчину задержали в качестве подозреваемого и водворили в ИВС.

В ходе следствия причиненный природным ресурсам ущерб в размере 250 тысяч сомов был полностью возмещен.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/462124
Теги:
задержание, Красная книга, животные, экология Иссык Куля, милиция
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