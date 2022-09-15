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В аэропорту "Манас" торжественно встретили кыргызстанских борцов (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня утром в международном аэропорту Манас встретили победителей чемпионата мира по греко-римской борьбе Акжола Махмудова, Жоломана Шаршенбекова и Амантура Исмаилова.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, родственники, друзья чемпионов и другие.

Перед журналистами выступил и отец Акжола Мухамед Махмудов, который заявил, что бесконечно рад за своего сына, отстоявшего честь страны.

Сами спортсмены также ответили на различные вопросы журналистов.


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URL: https://www.vb.kg/422501
Теги:
греко-римская борьба, чемпионат мира, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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