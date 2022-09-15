В аэропорту "Манас" торжественно встретили кыргызстанских борцов (фото)

Сегодня утром в международном аэропорту Манас встретили победителей чемпионата мира по греко-римской борьбе Акжола Махмудова, Жоломана Шаршенбекова и Амантура Исмаилова.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, родственники, друзья чемпионов и другие.

Перед журналистами выступил и отец Акжола Мухамед Махмудов, который заявил, что бесконечно рад за своего сына, отстоявшего честь страны.

Сами спортсмены также ответили на различные вопросы журналистов.