Погода
$ 81.64 - 82.64
€ 82.67 - 83.67

В Чолпон-Ате член ОПГ задержан с наркотиками

207  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что в августе оперативникам ОБОП по Иссык-Кульской и Нарынской областям третьего управления ГУУР МВД поступила информация, что в городе Чолпон-Ате один из членов ОПГ незаконно хранит наркотическое вещество.

Данная информация была зарегистрирована в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 283 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции был установлен человек, указанный в информации. Им оказался 26-летний житель Чолпон-Аты, ранее неоднократно судимый Э.Э., который состоит на оперативном учете МВД КР как член ОПГ.

На днях подозреваемый в незаконном хранении наркотического вещества был задержан на одной из улиц города Чолпон-Аты оперативниками ОБОП по Иссык-Кульской и Нарынской областям третьего управления ГУУР МВД. При досмотре у него было обнаружено и изъято вещество растительного происхождение со специфическим запахом дикорастущей конопли.

Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим веществом гашиш, чистый вес которого составил 3,006 грамма.

Решением районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечение виде заключение под стражу на период проведение следствия.

В рамках возбужденного уголовного дела ведутся следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422504
Теги:
Иссык-Кульская область, Чолпон-Ата, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  