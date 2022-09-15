В Чолпон-Ате член ОПГ задержан с наркотиками

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что в августе оперативникам ОБОП по Иссык-Кульской и Нарынской областям третьего управления ГУУР МВД поступила информация, что в городе Чолпон-Ате один из членов ОПГ незаконно хранит наркотическое вещество.

Данная информация была зарегистрирована в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 283 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции был установлен человек, указанный в информации. Им оказался 26-летний житель Чолпон-Аты, ранее неоднократно судимый Э.Э., который состоит на оперативном учете МВД КР как член ОПГ.

На днях подозреваемый в незаконном хранении наркотического вещества был задержан на одной из улиц города Чолпон-Аты оперативниками ОБОП по Иссык-Кульской и Нарынской областям третьего управления ГУУР МВД. При досмотре у него было обнаружено и изъято вещество растительного происхождение со специфическим запахом дикорастущей конопли.

Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим веществом гашиш, чистый вес которого составил 3,006 грамма.

Решением районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечение виде заключение под стражу на период проведение следствия.

В рамках возбужденного уголовного дела ведутся следственные мероприятия.