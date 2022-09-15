В муниципалитете столицы обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду

В муниципалитете Бишкека под председательством мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова прошло совещание по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду и проведению в эту субботу масштабного субботника. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства, коммунальным предприятием "Бишкектеплоэнерго" подготовлено 62 котельные, ремонт четырех котельных будет завершен в ближайшее время, а теплосети отремонтированы на 40 процентов.

Филиал "Бишкектеплосеть" выполнил ремонт тепловых сетей на 67 процентов, капитальное строительство тепловых сетей - на 71 процент, замену внутридомовых сетей - на 71 процент.

Градоначальник поручил столичным акимиатам совместно с МТУ провести разъяснительную работу по привлечению горожан, хозсубъектов к участию в масштабном общереспубликанском субботнике, который пройдет в эту субботу, 17 сентября.

Также мэр столицы поручил коммунальным службам своевременно и качественно подготовиться к предстоящей зиме и выполнить все работы в срок.